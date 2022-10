Stiri pe aceeasi tema

Cei mai importanți diplomați din Franța, Marea Britanie și Statele Unite, trei dintre cei mai puternici aliați ai Ucrainei, au emis o rara declarație comuna in care au respins acuzația Rusiei potrivit careia Kievul se pregatește sa foloseasca o așa-numita bomba „murdara" pe propriul teritoriu, calificand-o…

Statele Unite au cerut vineri in Consiliul de Securitate o ancheta a ONU cu privire la acuzatiile de utilizare de catre Rusia a dronelor iraniene in razboiul impotriva Ucrainei, informeaza dpa, citat de Agerpres.

Administratia de la Washington a avertizat, luni seara, ca va sanctiona statele sau companiile care colaboreaza cu producatorii de drone militare din Iran, pe fondul acuzatiilor Ucrainei privind bombardamente efectuate de Rusia cu aparate de zbor iraniene.

Bruxelles-ul face presiuni asupra președintelui Aleksandar Vucic pentru a-l indemna sa-și aleaga mai clar direcția. Angajata in procesul de aderare la UE, Serbia ar putea fi obligata sa aplice sancțiuni impotriva aliatului sau rus.

ONU isi reitereaza sustinerea "integritatii teritoriale a Ucrainei" in "frontierele recunoscute", in cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate pe tema "referendumurilor" de anexare din Ucraina, pe care Statele Unite vor sa le condamne printr-o rezolutie, relateaza AFP, conform news.ro.

Armata ucraineana anunta joi ca a recucerit teritorii si localitati controlate de Moscova in regiunile Harkov (nod-est), in sud si in Donbas (est), strapungand apararea rusa pe zeci de kilometri, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Ziua Nationala a Ucrainei este marcata miercuri sub o mare tensiune, la sase luni de la lansarea invaziei ruse, in momentul in care Statele Unite vor anunta un nou ajutor militar de 3 miliarde de dolari, cel mai mare acordat vreodata Kievului, potrivit AFP, informeaza News.ro.

Statele Unite au respins luni cererea Ucrainei de interzicere generala a vizelor pentru rusi, declarand ca Washingtonul nu ar dori sa inchida caile spre refugiu pentru disidentii din Rusia si pentru altii vulnerabili la abuzuri ale drepturilor omului, relateaza marti Reuters.