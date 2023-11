Să ne bucurăm! România bate Israel și se califică la Euro 2024! Israel și Romania s-au infruntat in preliminariile EURO 2024. Partida a avut loc in Ungaria, in localitatea Felcsut. Romania s-a calificat la turneul european de fotbal dupa 8 ani, dupa ce a invins Israel, in Ungaria. Performanța a fost realizata cu un meci inainte de terminarea jocurilor de calificare. Meciul cu Elveția de la București va conta doar pentru ocuparea locului 1. In celalalt meci al grupei, Elveția a remizat cu Kosovo, 1-1. Turneul final va avea loc in Germania, 2024. Partida a inceput foarte prost pentru tricolori pentru ca Israelul a deschis scorul in minutul 3, prin E. Zahavi.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei a invinsa, sambata, in Ungaria, reprezentativa Israelului, scor 2-1, și s-a calificat la EURO 2024. Israelienii au deschis scorul in minutul 2, prin Zahari, dar „tricolorii” au reușit sa intoarca rezultatul. Pușcaș a egalat in minutul 10, iar Ianis Hagi a adus…

- Dupa opt ani de pauza, Romania se califica la turneul final al Campionatului European din 2024 dupa o victorie senzaționala in fața Israelului. Ianis Hagi (25 de ani) a reușit sa duca scorul la 2-1 pentru „tricolori” cu un gol in minutul 63. Reușita lui Ianis a venit intr-un moment critic, in care Israel…

- Nationala de fotbal a Romaniei a devenit liderul Grupei I a preliminariilor EURO 2024 dupa ce a invins Andorra cu scorul de 4-0 (3-0), duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti.Tricolorii au obtinut cea mai clara victorie a lor din aceasta campanie, prin golurile marcate de Nicolae Stanciu (23),…

- Naționala de fotbal a Romaniei a obținut cel mai bun rezultat al ei din preliminariile Euro 2024, invingand echipa Andorrei, la București, cu 4-0. Golurile au fost marcate de Nicolae Stanciu (23), Ianis Hagi (28), Razvan Marin (44 – penalty) si Florinel Coman (50). Echipa Andorrei a primit mai multe…

- Intr-un meci jucat fara spectatori pe stadionul Szusza Ferenc din Budapesta, Romania a remizat, joi, 12 octombrie, cu naționala Belarusului, 0-0 in preliminariile Euro 2024 din Germania. „Tricolorii” au dominat, dar steril, fara clarviziune, și au ratat șansa de a trece pe primul loc in grupa I. Clasamentul…

- In octombrie, naționala Romaniei disputa alte doua partide din preliminariile Campionatului European – Germania 2024: Joi, 12 octombrie, 21:45, Stadion Szusza Ferenc (Budapesta): Belarus – Romania Duminica, 15 octombrie, 21:45, Arena Naționala (București): Romania – Andorra Ambele jocuri se vor disputa…

- FRF a anunțat sancțiunile aplicate dupa incidentele meciului cu Kosovo. Federația Romana de Fotbal a fost amendata UEFA cu 52.000 de euro, iar urmatorul meci al echipei naționale de pe teren propriu se va disputa in spatele ușilor inchise, a anunțat Federația. Meciul dintre nationala de fotbal a Romaniei…

- Naționala Romaniei nu reușit sa treaca de Israel in partida disputata pe Arena Naționala din București. Meciul s-a terminat la egalitate, iar calificarea inca nu e sigura. Tricolorii au inceput meciul de pe Arena Nationala cu sansa ratata de Razvan Marin, lovitura de cap in minutul 5, iar oaspetii au…