- Guvernul indeamna Primaria municipiului Chișinau sa se abțina de la declarații populiste și sa munceasca in folosul cetațenilor. Cu o astfel de declarație au venit autoritațile dupa ce Ion Ceban a spus ca municipalitatea urmeaza sa desfașoare o serie de acțiuni pentru a imbunatați desfașurarea evenimentului…

- Primarul Capitalei, Ion Ceban, solicita Guvernului sa aloce bani pentru lucrarile de reabilitare a infrastructurii rutiere pe drumurile pe care vor merge sutele de invitati la summitul Comunitații Politice Europene din 1 iunie.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Daniel Voda, a anunțat ca tot cabinetul de miniștri, in frunte cu Dorin Recean vor participa la Adunarii Naționale „Moldova Europeana” și a negat zvonurile precum ca guvernarea ar indica șefilor sa-și oblige subalternii sa

- Purtatorul de cuvint al Guvernului, Daniel Voda, dezminte informația aparuta in presa, precum ca conducerea Republicii Moldova pregatește provocari in Transnistria, transmite Noi.md „Afirmațiile doamnei Tauber sint false și fac parte dintr-un discurs constant de promovare a fricii și dezbinarii in societate.…

- "Exista informația verificata ca autoritațile noastre, Maia Sandu și Dorin Recean, pregatesc o provocare militara la frontiera cu Transnistria. Aceasta este planificata pe data de 17 aprilie. Mai exista și alte informații ca saptamana trecuta autoritațile noastre au trimis in Romania 10 mii de uniforme…

- Pe 25 martie va fi marcata Ora Planetei. In acest context, autoritațile fac apel catre cetațeni, dar și instituții sa deconecteze energia electrica pentru jumatate de ora. Purtatorul de cuvint al Guvernului, Daniel Voda, a indrumat pe toți sa stinga lumea simbata, in intervalul de timp 20:30-21:00,…

- Joi, 23 martie, premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, este așteptat in Republica Moldova. Oficialul are planificate la Chișinau intrevederi cu premierul Dorin Recean, cu șefa statului Maia Sandu și speakerul Parlamentului, Igor Grosu, transmite Ipn.md . Purtatorul de cuvant al Guvernului, Daniel Voda,…

- Purtatorul de cuvant al Executivului, Daniel Voda, a declarat ca „Guvernul va raspunde in modul stabilit de lege” la solicitarea primarului Ion Ceban, privind identificarea soluțiilor de achitare a datoriilor S.A. „Apa-Canal” fața de Premier Energy. Declarațiile vin dupa ce edilul capitalei a cerut…