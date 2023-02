Stiri pe aceeasi tema

- Prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau revine in Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” pentru un meci de campionat. O face dupa o pauza de fix doua luni- ultimul joc acasa a fost cel pierdut la limita cu CSM Focșani 2007, pe 10 decembrie- și, mai ales, o face contra celui mai accesibil adversar…

- Partidele de handbal Știința- CSM Bacau, la feminin (ora 12.00) și CSM Bacau- CSM Oradea, la masculin (ora 18.00), vor avea ca intermezzo confruntarea de volei feminin dintre CSM-Știința și campioana Romaniei, Alba Blaj, ce va incepe la ora 15.00 Ziua de sambata va prilejui un adevarat maraton sportiv…

- De vineri și pana duminica, in Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” din Bacau se va derula cel de-al treilea turneu al Seriei de Est din cadrul campionatului Diviziei A2 la volei masculin. Intarite cu ridicatorul Liviu Rapeanu, gazdele bacauane au ca scop imbunatațirea liniei de clasament A treia oara…

- Astazi, de la ora 14.00, CSM Bacau va juca in Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” partida cu Handbal Club Harghita, care va deschide etapa a 11-a a Seriei B din liga secunda Runda a 11-a a Seriei B din cadrul Diviziei A de handbal feminin va avea ca uvertura partida de astazi, dintre CSM Bacau și […]…

- De vineri și pana duminica, Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” din Bacau va gazdui cel de-al treilea turneu al Seriei de Est din cadrul campionatului Diviziei A2 la volei masculin. Zilnic vor avea cate doua partide, orarul confruntarilor diferind insa in toate cele trei zile. Sa notam ca sambata, Sala…

- La partida de campionat CSM-Știința Bacau- CSM Targoviște, programata duminica, 22 ianuarie, de la ora 17.00, in Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”, va fi comemorat antrenorul de al carui nume se leaga succesele celei mai performante echipe bacauane de dupa 1989 Primul meci fara Florin Grapa in Sala…

- Miercuri, trei dintre echipele clubului tutelat de municipalitate (prim-divizionara de handbal masculin, divizionara secunda de handbal feminin și voleibalistele de la CSM-Știința) și-au reluat pregatirile, intalnindu-se și pentru o fotografie de grup, la inceput de an, in Sala Sporturilor „Narcisa…

- Echipa de volei feminin CSM- Știința Bacau iși reia astazi pregatirile in Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”. Și o face in cel mai delicat moment al existenței sale, in condițiile in care finalul anului 2022 a fost marcat de trecerea in neființa a mentorului sau, profesorul Florin Grapa. Pe scurt,…