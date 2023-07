Stiri pe aceeasi tema

- Puiul de urs cazut in fosa septica a unei unitati turistice din Sinaia a fost salvat, animalul reusind sa iasa de acolo dupa ce pompierii au coborat o scara metalica. Cand oamenii au ajuns la fata locului, ursoaica, acoperita pana la gat de dejectii, incerca sa isi tina puiul in viata tinandu-l pe crestet.…

- Nici n-a luat-o bine de nevasta ca i-a pus caluș la gura! Un primar din Brazilia s-a casatorit cu un crocodil, caruia localnicii ii spun 'Mica prințesa'Primarul unei localitati din Mexic s-a insurat cu un crocodil, numit de localnici "Mica Prințesa”. CITESTE SI Din vacanța pe care-o petrece in…

- Primarul unui oraș din Coreea de Sud, insoțit de mai mulți susținatori, s-a incaierat cu polițiștii la un protest fața de un marș LGBT.Oficialii din orașul Daegu din Coreea de Sud au incercat sa impiedice desfașurarea unui festival anual al comunitații LGBT, ceea ce a dus la ciocniri cu poliția,…

- Zeci de mii de femei din India au fost abandonate de soții lor care lucreaza in strainatate, potrivit oficialilor și activiștilor indieni citați de The New York Times. Unele femei sunt ținute cu forța in casa socrilor și șantajate timp de zeci de ani.

- Lannțul de restaurante sushi cere 67 de milioane de yeni (446.000 de euro) daune de la clientul care s-a filmat „vandalizand” mancarea care venea pe banda rulanta a restaurantului și s-a postat pe internet, videoclipul devenind viral, potrivit The Guardian.Sushiro, cel mai mare operator de restaurante…

- Presedintele american Joe Biden nu intentioneaza sa prezinte scuze in numele Statelor Unite pentru folosirea bombei atomice la Hiroshima in 1945, a declarat consilierul sau de securitate nationala, Jake Sullivan, inaintea summitului G7 care va avea loc in acest oras din vestul Japoniei, transmit Kyodo…

- O asociație din Japonia ofera lecții persoanelor care au uitat sa zambeasca in perioada pandemiei, atunci cand fețele erau acoperite de maști de protecție. De asemenea, lecțiile vizeaza aspectele terapeutice ale zambetului, potrivit Sky News.

- Dinu Maxer a dat nas-n nas cu Robert, iubitul fostei sale soții. Deea l-a luat pe noul partener la evenimentul la care ea a participat alaturi de tatal copiilor ei. Cum au reacționat cei doi barbați cand s-au intalnit.Deea și Dinu Maxer s-au desparțit in primavara acestui an, dupa 18 ani de relație.…