- Cine a caștigat cea de-a șasea ediție a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 18. Aurelian Temișan a fost juratul care a acordat cele 100 de puncte și a stabilit, astfel, topul clasamentului. Care au fost caștigatorii, dar și cine s-a clasat pe ultimul loc. Iata cum au fost jurizați concurenții.

- Feli și Nicolai Tand au trecut, in aceasta seara, printr-o transformare spectaculoasa la Te cunosc de undeva - Sezonul 18. In ediția cu numarul șase a emisiunii, cei doi concurenți au facut un show incendiar și au reușit sa ii faca pe jurați sa exclame: „Am trait s-o vad și p-asta!”. Cei doi s-au transformat…

- In ediția cu numarul șase din aceasta seara, Sore și Emma de la Zu s-au transformat in Britney Spears și au interpretat piesa ”Toxic” pe scena emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 18. Momentul lor a creat contradicții la masa juriului.

- Connect-R și Shift s-au transformat in The Wheater Girls și au facut un show incendiar. Au cantat piesa "It's Raining Men" in cea de-a patra ediție a emisiunii Te cunosc de undeva. Cum au comentat jurații interpretarea lor.

- Feli Donose și Nicolai Tand s-au transformat in Alicia Keys și Jay-Z. Momentul a fost unul de-a dreptul spectaculos. Iata ce au spus jurații despre interpretarea piesei ”Empire State of Mind” din episodul difuzat pe Antena 1 pe 10 septembrie 2022.

- In prima ediție, din data de 10 septembrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, Connect-R și Shift s-au transformat in Daddy Yankee & Snow și au cantat piesa „Con Calma”. Ozana Barabancea a ramas impresionata de momentul lor.

- Show-ul „Te cunosc de undeva!” revine din 10 septembrie cu cel de-al 18-lea sezon, la Antena 1. Emisiunea va putea fi urmarita in fiecare sambata, de la 20:00. Opt perechi de concurenți sunt gata sa treaca prin transformari incredibile.Transforming show-ul „Te cunosc de undeva!” a ajuns la majorat.…