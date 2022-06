Stiri pe aceeasi tema

- Soldatii rusi ar trebui sa fie atenti cu privire la organizarea de ”atacuri teroriste” dupa ce primarul Andrei Sevciuk numit de Rusia in orasul Enerhodar din sudul Ucrainei a fost ranit duminica intr-o explozie, a mai spus Peskov. ”Rusia a fost intotdeauna un exportator de cereale care prezinta destula…

- Intensificarea dezinformarii in jurul invadarii Ucrainei de catre Rusia, pe care Moscova o numeste ”operatiune militara speciala”, face parte dintr-o noua politica care subliniaza modul in care Twitter va aborda dezinformarea in timpul crizelor. Platformele de social media s-au confruntat cu un control…

- Conglomeratul industrial german Siemens a anuntat, joi, ca se va retrage de pe piata rusa ca urmare a razboiului declansat de Moscova in Ucraina, relateaza BBC. "Vom iesi din Rusia printr-o reducere organizata a activitatilor", se arata intr-un comunicat postat, joi, pe contul de Twitter al companiei.…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a avertizat, luni, ca lumea risca sa fie aruncata intr-un al treilea razboi mondial. In replica, omologul sau ucrainean Dmytro Kuleba a spus ca aceasta amenințare inseamna doar ca Moscova „simte infrangerea in Ucraina”

- Steve Rosenberg, corespondent BBC din Moscova, spune ca razboiul din Ucraina a produs schimbari majore și in Rusia, deși in țara este relativ liniște, iar viața pare ca iși urmeaza cursul normal. Totuși, „Rusia pe care o știam nu mai exista”, spune el intr-un material publicat in ediția online BBC.

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca restricțiile „ilegale” impuse companiilor rusești de catre statele occidentale contravin regulilor Organizației Mondiale a Comerțului și a cerut guvernului sau sa actualizeze strategia Rusiei in cadrul OMC. „Aceste masuri (sancțiuni) contravin principiilor…

- Producatorul francez de automobile, Renault, a anunțat, miercuri, ca a suspendat toate activitațile din fabrica sa din Moscova. Anunțul vine in contextul in care Kievul a cerut un boicot impotriva companiei și a acuzat Renault ca „sponsorizeaza mașina de razboi a Rusiei”, noteaza CNN. Cu doar o zi in…

- Firmele franceze, printre care producatorul de automobile Renault (RENA.PA) și retailerul Auchan, ar trebui sa paraseasca piața din Rusia, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in fața Parlamentului francez, citat de Reuters. „Renault, Auchan, Leroy Merlin trebuie sa inceteze…