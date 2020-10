S-au triplat exporturile de gaze către Ungaria 1 octombrie a adus o triplare a exporturilor de gaze in Ungaria, dupa ce a doua jumatate a lunii septembrie adusese o premiera absoluta, anume export propriu-zis de gaze din Romania. Astfel peste 15.000 de MWh/zi(1,3 milioane mc) pleaca acum la vecini, de la 5.000 de MWh, luna trecuta.Tot de la 1 octombrie, importurile de gaze din Rusia, via Ucraina, s-au injumatațit. Situația de pe piața locala este acum așa: cu depozitele pline și cu producția la capacitate, Romania inregistreaza prețuri mai mici decat ale piețelor vecine, cu precadere Ungaria, astfel incat energia mai ieftina migreaza catre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

