- Tatucul Erdogan ofera stabilitate religioasa, politica. In ciuda crizei economice, a stilului autoritar de guvernare si chiar in ciuda revoltelor populare care au survenit in urma cutremurului devastator de la inceputul anului, Recep Tayyip Erdogan, cel care a dominat politica Turciei in ultimii douazeci…

- Turcia face tranziția de la democrație iliberala la autocrație dupa modelul Putin. Recep Tayyip Erdogan, conducatorul turc „care nu pierde niciodata alegerile”, a caștigat pe 28 mai turul al doilea al alegerilor prezidențiale, invingandu-și adversarul, Kemal Kilicdaroglu. Erdogan e la carma Turciei…

- Alegeri in Turcia. Cetațenii turci au votat astazi in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, care ar putea duce la prelungirea domniei presedintelui Recep Tayyip Erdogan, aflat la putere de doua decenii. Ultimele rezultate neoficiale Ultimele rezultate neoficiale, potrivit agenției…

- Turcia se pregateste pentru primele alegeri prezidentiale cu doua tururi de scrutin din istoria sa. Alegatorii vor decide la urne daca Recep Tayyip Erdogan va ramane sau nu la putere dupa 20 decenii in care a condus tara, informeaza Rador.Rivalul sau, Kemal Kilicdaroglu, care este sprijinit de o…

- Rezultatul strans dintre președintele turc Recep Tayyip Erdogan, aflat la putere de circa 20 de ani, și opozantul sau social-democrat, Kemal Kilicdaroglu, care conduce o coaliție formata din 6 partide, determina organizarea unui al doilea tur de scrutin,

- Potrivit Reuters, blocat in umbra lui Recep Tayyip Erdogan de-a lungul intregii sale cariere, liderul opozitiei Kemal Kilicdaroglu crede ca a venit timpul sa puna Turcia pe un nou drum si sa anuleze o mare parte din mostenirea celui care domina politica turca de aproape doua decenii. O alianta formata…

- Potrivit agerpres, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis vineri, inaintea alegerilor prezidentiale si parlamentare de duminica ce au o mare miza interna si internationala, ca va apara “independenta si viitorul” Turciei, la fel cum a facut in iulie 2016, cand el a fost tinta unei lovituri de…

- “Exista informatii potrivit carora acordul va fi extins in cele din urma dupa 18 mai. De aceea, vorbesc despre asta ca despre un fapt. Si exista asteptari ca exporturile de produse rusesti sa fie incluse in el”, a declarat interlocutorul agentiei de presa a statului rus. El a precizat ca autoritatile…