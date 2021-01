Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat marti ca 38,1% din totalul deceselor la persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate, in saptamana 4 - 10 ianuarie 2021, in Bucuresti si judetele Constanta, Timis, Bihor si Iasi. Potrivit raportului saptamanal, 37,4%…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, publicate pe pagina de socializare a Instituției Prefctului, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 36 cazuri noi de infectare (din care 9 pacienți testați și diagnosticati in laboratoare private). Pacienții au varste cuprinse intre…

- In judetul Timiș sunt noua focare de SARS-Cov2, potrivit Direcției de Sanatate Publica. Sunt cazuri noi in focarul de la Spitalul de Copii Timișoara. In focarul de la Spitalul de Copii “Louis Țurcanu” Timișoara, secția Pediatrie II, au aparut doua cazuri noi, in ultimele 24 de ore. Aici sunt 13 cazuri…

- 14 focare de Covid-19 sunt in judetul Timiș, potrivit Direcției de Sanatate Publica – DSP. In ultimele 24 de ore au aparut cazuri noi intr-un focar. Cazurile noi au fost depistate la Spitalul de Psihiatrie Jebel, conform DSP. In ultimele 24 de ore au aparut doua cazuri noi. Aici sunt in total 95 de…

- UPDATE ora 18:30 – Pacientii infectati cu SARS-CoV-2 care nu mai au loc in spitalele din Bucuresti au ajuns joi seara la Iasi cu o aeronava a Ministerului Apararii Nationale. Coordonatorul UPU – SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a informat ca la Iasi au fost aduse patru persoane, doua dintre acestea fiind…

- Directorul DSP Iași, Vasile Cepoi, a declarat in exclusivitate pentru Libertatea ca a fost mobilizat personal medical care era acasa, sub coordonarea specialiștilor de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, și va fi deschis un nou salon de Terapie Intensiva cu șase locuri la Spitalul modular de…

- In prezent, potrivit ultimului bilat al Grupului de Comunicare Strategica, sunt 1.056 de pacienti cu coronavirus la ATI. In total, la nivel national, exista 1.300 de paturi pentru pacienti, cu posibilitate de extindere in urmatoarele doua saptamani la 1.500 - 1.600, a transmis ministrul Sanatatii.…

- Toate paturile de Terapie Intensiva din municipiul Iasi care trateaza bolnavi de Covid-19 sunt ocupate, sefii sistemului sanitar iesean cautand solutii pentru internarea cazurilor grave in spitale din alte localitati, informeaza News.ro.Cele 41 de paturi la ATI disponibile in spitalele din…