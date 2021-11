Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia a explodat! In octombrie, aceasta a ajuns la 7,9%. Cu cat s-au scumpit facturile la gaze și curent. Inflatia a explodat in luna octombrie, pana la 7,9%, in timp ce facturile la gaze s-au scumpit cu 46%, iar cele la curent cu 23%, arata o statistica oficiala publicata astazi de Institutul National…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 7,9% in luna octombrie 2021, de la 6,3% in septembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,39%, marfurile alimentare cu 5,25%, iar serviciile cu 3,96%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Sarbatorile vor fi mai costisitoare. Atat alimentele de baza, cat si produsele traditionale ce se pun pe masa de Craciun s-au scumpit. Produsele tradiționale pentru masa de Craciun ar putea sa fie mai scumpe și cu 25% fata de anul trecut. De la inceputul anului pana in acest moment, painea și uleiul…

- Preturile de consum in luna septembrie 2021 comparativ cu luna august 2021 au crescut cu +0,8%. De la inceputul anului, inflatia (septembrie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este +5,6%. Rata anuala a inflatiei in luna septembrie 2021 (fața de septembrie 2020) este de 6,3%. Alimentele s-au scumpit…

- In luna septembrie, inflația s-a situat mult peste valoarea estimata anterior de Banca Centrala, situandu-se la 6,3%. In topul scumpirilor, pe primul loc este energia electrica. Uleiul comestibil a cunoscut o creștere importanta de preț, la fel, tariful la gaze și prețul cartofilor. Specialiștii estimeaza…

- Conform INS, preturile de consum in luna septembrie 2021 comparativ cu luna august 2021 au crescut cu 0,8%. Rata inflatiei de la inceputul anului (septembrie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 5,6%, in timp ce rata anuala a inflatiei in luna septembrie 2021 comparativ cu luna septembrie 2020 a…

- TOPUL scumpirilor din ultimul an: energia, gazul și uleiul pe primele locuri. Cartofii au suferit cele mai semnificative scaderi Energia, gazul și uleiul, in topul scumpirilor in ultimul an. Cartofii au suferit cele mai semnificative scaderi In ultimul an, energia electrica, uleiul comestibil și gazele…

- In perioada august 2020 – august 2021, alimentele s-au scumpit cu 2,7%, iar rata anuala a inflatiei a urcat la 5,3% in august 2021, arata datele publicate vineri, 10 septembrie, de Institutul National de Statistica (INS). Preturile de consum au crescut in august 2021 cu 0,2%, comparativ cu iulie 2021,…