Rectorul aduce acuze si prof. dr. Norina Forna, contracandidatul sau in alegerile de joi. „Au fost oameni care au fost tinuti in lesa ani de zile (...). Asta a fost politica doamnei decan", arata Scripcariu. „Contracandidatul meu compara mere cu pere, adica Facultatea de Medicina, care are aproximativ 675 de cadre didactice si Facultatea de Medicina Dentara, cu doar 143 de cadre didactice", raspunde decanul Norina Forna, care sustine ca, astfel, Scripcariu ofe (...)