Stiri pe aceeasi tema

- Cateva strazi din Tg. Jiu au fost inundate duminica de o ploaie torențiala iar mai mulți tineri au gasit o soluție originala de protest fața de lipsa de reacție a autoritaților care nu s-au mobilizat la timp pentru evacuarea apei. Tinerii au legat o barca pneumatica de un Logan și au plecat sa infrunte…

- Haz de necaz la Targu-Jiu. Mai multi tineri au facut haz de necaz, plimbandu-se cu o SALTEA pe o strada inundata. O ploaie torentiala a inundat, duminica, mai multe strazi din Targu-Jiu. Nemultumiti ca autoritatile nu au luat masuri pentru evacuarea apei de pe carosabil, mai multi tineri s-au…

- O ploaie torentiala a inundat, duminica, mai multe strazi din Targu-Jiu. Nemultumiti ca autoritatile nu au luat masuri pentru evacuarea apei de pe carosabil, mai multi tineri s-au plimbat pe drum cu o saltea pneumatica trasa de o masina, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ploaia torentiala a facut prapad in Aiud, informeaza Romania TV. In doar cateva minute, strazile s-au umplut de apa, iar zeci de gospodarii au fost inundate. Citeste si Alerta meteo de ploi torentiale, descarcari electrice si grindina Din cauza lucrarilor nefinalizate de pe cateva strazi,…

- Codul galben de ploi a facut ravagii în Constanța. În oraș, mai multe strazi au fost inundate și s-a circulat cu dificultate. Ploaia a facut cele mai multe probleme la Eforie, acolo unde a fost rupere de nori, iar subsolurile mai multor hoteluri și case au fost inundate. Și centrul orașului…

- Numeroase strazi, dar si subsolurile unor imobile, au fost inundate, luni, in municipiul Pitesti si mai multe localitati limitrofe, in urma unei ploi torentiale. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, in urma solicitarilor prin 112, pompierii au intervenit in mai…

- Patru tineri, cu varste cuprinse intre 21 si 22 de ani, si o tanara de 19 ani, toti din Targu Jiu, au fost prinsi de o patrula mixta formata dintr-un politist si un jandarm cu droguri in autoturismul in care se aflau.

- Un barbat de 44 de ani, din Motru, a fost amendat de polițiști ieri, dupa ce a fost filmat in timp ce se plimba cu snow-board-ul tras de un autoturism pe o strada din municipiu. Acesta a fost filmat de trecatori, iar imaginile au ajuns pe rețelele de socializare. Polițiștii au urmarit imaginile, l-au…