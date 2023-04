Stiri pe aceeasi tema

- De 8 Martie, in județul Dambovița, PSD a defilat prin școli, cu toata camarilla, imparțind flori și calendare cu candidații, practici interzise de lege. Membrii de partid nu au fost singuri in acțiunea de campanie electorala, ci au avut complici chiar inspector școlari, potrivit informațiilor obținute…

- Președintele PNL Targoviște atenționeaza asupra rezultatelor ultimului recensamant. Primele date provizorii ale Recensamantului Populației si Locuințelor, runda 2021, prezentate la finalul anului 2022 conform calendarului de diseminare, arata ca populația rezidenta a județului Dambovița este de 479404…

- O tanara de 20 de ani a fost prinsa, sambata seara, in stare narcotica la volan de polițiști, dupa ce conducea haotic un autoturism, pe raza municipiului Moreni. Mai mult de atat, adolescenta nu deținea nici permis de conducere. In momentul cand oamenii legii au efectuat un semnal pentru oprirea autoturismului,…

- O tanara de 20 de ani a fost prinsa, sambata seara, in stare narcotica la volan de polițiști, dupa ce conducea haotic un autoturism, pe raza municipiului Moreni. Mai mult de atat, adolescenta nu deținea nici permis de conducere. In momentul cand oamenii legii au efectuat un semnal pentru oprirea autoturismului,…

- Un barbat din Moreni, in varsta de 43 de ani, a facut-o lata duminica dupa-amiaza! Intr-un decurs de numai cateva minute a comis o serie de infracțiuni. Rupt de beat, acesta a lovit cu autoutilitara pe care o conducea un autoturism parcat regulamentar intr-o parcare. La scurt timp, barbatul a fugit…

- Inconștiența totala pe strazile municipiilor Targoviște și Moreni! Trei șoferi tineri, cu varste intre 24 și 30 de ani, au fost prinși joi seara drogați la volan, in urma unor controale de rutina. Intrucat exista suspiciunea consumului unor substanțe psihoactive, cei trei au fost conduși la spital pentru…

- Rezultate provizorii ale Recensamantului Populației și Locuințelor runda 2021 (RPL2021) pentru Dambovița, al 15-lea județ in ierarhia naționala din punctul de vedere al marimii populației rezidente. Datele preliminare arata o populație in scadere și imbatranita: 479,4 mii persoane, in scadere cu 39,3…

- Mai multe localitați dambovițene au primit vești bune la acest inceput de an nou privitor la finanțarea unor contracte prin fondurile și programele Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației. Doar in prima saptamana din 2023, municipiul Moreni și comunele Moroeni, Bezdead, Candești,…