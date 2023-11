S-au modificat plafoanele de încasări și plăți în numerar Administrația Județeana a Finanțelor Publice Salaj (AJFP Salaj) aduce la cunoștința contribuabililor faptul ca prin Legea nr. 296/2023, cu modificarile și completarile ulterioare, au fost aduse numeroase modificari legislative cu impact fiscal. Incepand cu data de 11 noiembrie au devenit aplicabile noile plafoane referitoare la operațiunile de incasari și plați in numerar. Incasarile de la persoanele fizice și juridice, entitati cu sau fara personalitate juridica, se limiteaza la un plafon zilnic de 5.000 lei per persoana, fiind interzise incasarile fragmentate in numerar pentru facturile care… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

