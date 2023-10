Naționala U19 a Romaniei, pregatita de Adrian Dulcea, a incheiat, cu succes, jocurile din prima faza a calificarilor la EURO 2024. Tricolorii au facut parte dintr-o grupa alaturi de Finlanda, San Marino și Cehia, aceasta din urma fiind gazda mini-turneului de calificare. In ultimul meci al grupei, Romania U19 a remizat cu Cehia, scor 1-1, intr-un meci in care a evoluat, in ultimele 20 de minute, cu un om in minus. Andrei Florea a fost eliminat dupa ce a incasat al doilea cartonaș galben in minutul 71. Dupa ce gazdele au deschis scorul rapid, in minutul 8, prin Krulich, juniorii noștri au reușit…