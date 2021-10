Stiri pe aceeasi tema

- Romania participa la expoziția internaționala de la Dubai cu un pavilion care a costat peste 5 milioane de euro și care are in centru apa. Vizitatorii pot degusta mai multe ape minerale romanești, ghidați de un somelier de ape. Deșert. Peste tot nisip. Rezervele de apa ale lumii sunt controlate de un…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost gasi vinovat joi de finantarea ilegala a campaniei sale electorale din 2012, la doar sapte luni dupa ce a mai fost condamnat pentru coruptie si trafic de influenta, transmite EFE. Tribunalul a considerat ca Sarkozy, sef al statului intre 2007 si 2012,…

- Furtuna tropicala Nicholas a atins puterea unui uragan in Golful Mexic, pe masura ce se apropie de o zona de coasta a Statelor Unite. Nicholas se indreapta spre orasul Houston din statul Texas.

- Șefa unei publicații independente de știri din Belarus a disparut fara urma dupa ce poliția i-a perchiziționat locuința pe timpul nopții, dupa cum a anunțat asociația reporterilor din Belarus. Potrivit Reuters , agenția de știri online BelaPAN nu a mai reușit sa o contacteze pe Irina Levșina și nici…

- Ceremonia de decernare a premiilor Emmy, care recompenseaza cele mai bune productii din industria de televiziune americana, a fost mutata in aer liber din cauza temerilor crescande legate de pandemia de coronavirus, dupa cum au anuntat organizatorii. Potrivit Reuters, gala, care va avea loc pe 19 septembrie,…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep intra luni in cea de a 373-a și ultima saptamana consecutiva in top 10. Halep va cobori pe locul 13, incepand cu 09 august 2021. In 27 ianuarie 2014, Simona Halep intra in top 10 al clasamentului mondial feminin, unde a reușit sa se mențina timp de 373 de saptamani.…