- Festivalul Internațional de Film Transilvania (17-26 iunie) anunța deschiderea inscrierilor pentru atelierul Transilvania Talent Lab (TTL), deschis in acest an tinerilor pana in 35 de ani, regizori, scenariști sau producatori din Romania sau Republica Moldova.

- Intr-un moment in care cinematografia romana are nevoie, mai mult decat oricand, de incurajarea tinerelor talente si a pregatirii lor pentru rigorile unui sistem de productie si distributie aflat in permanenta schimbare, Festivalul Internațional de Film Transilvania anunța deschiderea inscrierilor pentru…

- Scenariștii și producatorii romani care au un proiect de serial sau mini-serie in dezvoltare sunt așteptați sa iși inscrie proiectele in programul Drama Room, la Festivalul Internațional de Film Transilvania (17 – 26 iunie 2022). A doua ediție Drama Room este organizata in parteneriat cu Netflix Romania,…

- Dupa succesul primei ediții, Sisterhood of Young Animation Auteurs (SYAA) revine la Animest.17, oferind noi oportunitați de dezvoltare animatoarelor, ilustratoarelor, regizoarelor și scenaristelor care lucreaza la propriul lor proiect de scurtmetraj animat, in calitate de autor principal. Pana pe 30…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania (17-26 iunie 2022) lanseaza o noua ediție a Bursei Alex. Leo Șerban, dedicata cineaștilor, jurnaliștilor și criticilor de film din Romania. Bursa in valoare de 2.500 de euro, inițiata in memoria unuia dintre cei mai apreciați critici de film din țara noastra,…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania (17 - 26 iunie 2022) deschide perioada de inscrieri pentru Transilvania Pitch Stop (TPS), cea mai ampla platforma dedicata industriei de film la TIFF.

- Consiliul Județean Vrancea susține un nou proiect dedicat tinerilor. Este vorba despre Programul de Burse Generația Tech, care incepe in Vrancea și in cadrul caruia vor fi acordate 250 burse gratuite pentru tinerii care doresc sa se specializeze in Digital Markerting, Dezvoltare Web (Incepatori și intermediari),…