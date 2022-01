S-au decernat Globurile de Aur 2022. Lista completă a câștigătorilor Prezentam mai jos lista completa a premiilor atribuite la cea de-a 79-a editie a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizata de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), duminica seara, la Los Angeles. CINEMATOGRAFIE: Cel mai bun film – drama: “The Power of the Dog” Cel mai bun film – comedie/musical: “West Side Story” Cel mai bun regizor: Jane Campion (“The Power of the Dog”) Cel mai bun actor intr-un film-drama: Will Smith (“King Richard”) Cel mai bun actor intr-un film – comedie/musical: Andrew Garfield (“Tick, Tick… Boom!”) Cea mai buna actrita intr-un film – drama: Nicole Kidman… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 79-a ediție a premiilor Globurile de Aur s-a incheiat, desemnandu-și caștigatorii. Ediția din acest an a fost marcata de boicotul presei americane, dupa ce anul trecut Asociatia Presei Straine la Hollywood (HFPA) a fost subiectul unei controverse legate de lipsa de diversitate din forul decizional.…

- Jean Smart a fost desemnata cea mai buna actrita intr-un serial TV - comedie/musical gratie interpretarii sale din productia de televiziune "Hacks", duminica seara, la cea de-a 79-a gala de decernare a Globurilor de Aur, atribuite de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), relateaza contul…

- Jeremy Strong a castigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor intr-un serial-drama gratie interpretarii sale din productia TV "Succession", duminica seara, la cea de-a 79-a gala de decernare a acestor trofee prestigioase atribuite de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului…

- Nominalizarile pentru cea de-a 79-a ediție a premiilor Globul de Aur au fost anunțate. ”Dune”, ”Coda”, ”Belfast”, ”King Richard” si ”The Power of the Dog” vor candida pentru titlul de cel mai bun film dramatic. La categoria cel mai bun musical sau comedie aspira filme ca “Cyrano”, “Don’t Look Up”,…

- Aproape trei sferturi dintre unitațile de invațamant vor incepe orele in sistem fizic, in saptamana 15 – 19 noiembrie 2021, conform datelor raportate de inspectoratelor școlare județene. Ministerul Educației a transmis vineri seara ca unitațile de invațamant, inclusiv palatele copiilor, cluburile copiilor,…

- Cluj-Napoca a intrat in reteaua oraselor creative UNESCO, cu titulatura de City of Film, alaturi de Cannes (Franta) si Gdynia (Polonia), devenind primul oras din Romania membru al acestei prestigioase structuri internationale, se arata intr-un comunicat remis News.ro. Lista celor 49 de orase…

- Doi condamnați la moarte in Japonia dau guvernul in judecata pentru ca afla cu doar cateva ore inainte ca vor fi executați. Ba mai mult, in schimbul procedurii, cei doi au cerut și daune pentru practica „inumana”. Potrivit Reuters , cei doi condamnați la moarte urmau sa fieexecutați prin spanzurare.…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu , a primit, in timpul mandatului, mai multe cadouri. Administrația prezidențiala a Moldovei a facut publica lista acestor cadouri. Cele mai multe au fost oferite de liderul ucrainean Vladimir Zelenski. Trei dintre atenții au fost oferite cu ocazia participarii…