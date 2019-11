Stiri pe aceeasi tema

- Politia a folosit sambata gaze lacrimogene pentru a dispersa mii de demonstranti prodemocratie imbracati in negru si purtand masti pe fata in Parcul Victoriei din Hong Kong. Protestele au izbucnit in urma cu cinci luni din cauza unei legi a extradarii. Proiectul de lege a fost retras insa…

- Cand suntem intr-un avion, fiecare dintre noi ne gandim ca avionul este sigur, ca piloții sunt bine pregatiți. Nu putem concepe altfel și nici nu e bine sa ne pierdem increderea in profesioniști. Problema este ca, la inceputul unui drum creat pentru oameni cu vocație de zbor, mai mulți pretendenți au…

- Orasul Horezu, desemnat capitala ceramicii romanesti, este sufocat de chinezarii importate de la vecinii bulgari. Da, inclusiv ceramica din China. Turistii habar n-au care este autohtona si care este adusa din strainatate. Asa ca artizanii nu au de ales, decat sa puna afise prin care sa mentioneze ca…

- Șefa Executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a declarat marți ca o intervenție din partea Chinei, in cazul in care protestele antiguvernamentale vor escalada, inca reprezinta o opțiune, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit Mediafax.Lam a afirmat ca, deși Guvernul din China considera ca…

- Astazi, 7 octombrie, se implinesc 67 de ani de cand codul de bare, cel mai folosit sistem din lume, a fost patentat in Statele Unite ale Americii. Format din 13 cifre, dintre care primele trei reprezinta prefixul tarii de provenienta a produsului (594 pentru Romania), codul de bare este folosit in toate…

- Dupa ani intregi de amanari, Ministerul Justiției a facut primul pas pentru a-l aduce in țara pe Marius Balo, clujeanul condamnat in China la 8 ani de inchisoare pentru o fapta cu un presupus prejudiciu de 80 de dolari

- Nimeni nu a prevazut divortul Elenei Ionescu de Dragoș, mai ales ca totul parea ca merge ca pe roate, scrie viva.ro. Cei doi, parinții unui baiețel, au decis sa mearga pe drumuri separate, motivul principal fiind, se pare, fosta iubita a sotului Eleni Ionescu. Citeste si Fostul sot al Elenei…

- Simoan Halep a declarat ca a simtit dureri la glezna stanga si de aceea a decis sa nu evolueze la turneul de categorie Premier de la Zhengzhou, potrivit news.ro"Sunt dezamagita sa ma retrag de la Zhengzhou Open, deoarece abia asteptam sa joc intr-un nou oras pentru prima data. Din nefericire,…