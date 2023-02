S-au aflat secretele unei bătrâneți fericite: Românii detestă unul din ele Exercițiile fizice și relațiile satisfacatoare sunt secretele unei stari bune de sanatate la varsta a treia. Un nou studiu arata ca relațiile sociale puternice și activitatea fizica la mijlocul vieții pot contribui la prevenirea afecțiunilor de sanatate pe termen lung. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputații USR Diana Stoica și Eugen Terente au depus un proiect de lege pentru ca tichetele sociale, de care beneficiaza peste 2,5 milioane de romani cu venituri mici, sa poata fi folosite și pentru cumpararea de medicamente. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Respectarea drepturilor persoanelor aparținand minoritaților naționale figureaza printre criteriile politice de aderare la UE, a spus ministrul de externe german Annalena Baerbock, intrebata de senatorul PSD Titus Corlațean despre poziția sa cu privire la situația minoritații romane din Ucraina.…

- Romanii din Austria vor manifesta in fața cancelariei lui Karl Nehammer. Protestul va avea loc duminica, la pranz. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- In pragul sarbatorilor de iarna, membrii Biroului Executiv al Partidului Umanist Social Liberal s-au reunit in cadrul unei ședințe in care a fost facuta o evaluare a stadiului dezvoltarii partidului, care in vara a demarat precampania electorala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ratarea aderarii la spațiul Schengen a provocat un val de indignare in randul romanilor, iar pe pagina de Facebook a președintelui Klaus Iohannis a inceput un adevarat dezmaț. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis spre reexaminare legea prin care se dorește inființarea centrelor comunicare pentru ”Romanii de Pretutindeni”. Iohannis semnaleaza faptul ca aceasta lege nu respecta limbajul tehnic din legislația europeana și cere Parlamentului sa faca ajustarile necesare.…

- Marii jucatori de pe piata serviciilor medicale private au bifat anul acesta achizitii de zeci de milioane de euro, focusul fiind pe clinicile mici si mijlocii din diferite orase ale tarii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Astazi este Cyber Monday in Statele Unite, ultima zi din weekendul de Ziua Recunoștinței, care include și Black Friday, scrie intr-o analiza Bogdan Maioreanu, analist și comentator de piața al eToro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…