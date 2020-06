Stiri pe aceeasi tema

- Un sat italian din secolul al 12-lea, scufundat sub apa de mai bine de 25 de ani, ar putea vedea in curand lumina zilei.Satul Fabbriche di Careggine, din Toscana, a fost inundat in 1946, cand a fost construita o hidrocentrala pe lacul Vagli.

- In imaginile publicate pe internet se poate vedea cum mai multe masini de politie au venit intr-un cartier din Hunedoara. Politistii au fost insa nevoiti sa se retraga din fata multimii agresive. Cateva masini au fost vandalizate, se poate vedea in imagini cum este rupta o oglinda si cum un cetatean…

- Locuitorii din zona de nord a Capitalei reclama miercuri dimineata ca aerul este irespirabil. Probleme cu calitatea aerului sunt si in sectorul 6. In ambele zone se simte, potrivit relatarilor, un puternic miros de cauciuc sau de plastic ars.

- Vaslui: Cetatenii vor putea iesi din case doar cu nasul și gura acoperite Locuitorii din judetul Vaslui vor putea sa iasa din casa de mâine doar daca vor avea nasul si gura acoperite cu masti de protectie sau alte materiale textile. Decizia Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- Lecție de la cei de acasa pentru un tanar revenit din Franța. Ce au facut mai mulți locuitori ai satului Balașești, raionul Sangerei, cand au vazut ca un consatean de-al lor, revenit recent din Franța, nu respecta regimul de autoizolare.

- Armata Romana a ieșit in patrulare pe strazile din București, in contextul starii de urgența, de astazi de la ora 12:00 intrand in vigoare masuri mult mai restrictive in lupta contra noului coronavirus. Mai multe Humvee au aparut in centrul capitalei, in Piața Unirii. Autoritațile liniștesc insa populația:…

- Ca urmare a unei avarii survenite pe conducta principala de alimentare cu apa, din localitatea Baneasa, RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile, astazi ndash; 19 martie 2019, in intervalul orar 12.00ndash; 16.00.Sunt afectati de lipsa apei toti consumatorii din localitatea Baneasa."Ne…

- Locuitorii unui cartier din Napoli (Italia), aflat in carantina din cauza pandemiei de coronavirus, au gasit o modalitate inedita de a-și exprima solidaritatea: au inceput sa cante la unison, fiecare in balconul blocului in care se afla. Imaginile au fost postate pe Youtube.