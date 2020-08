Stiri pe aceeasi tema

- Formația din Gruia va debuta cel mai probabil pe 22 august împotriva celor de la Academica Clinceni, o echipa care i-a pierdut în aceasta vara pe Șut și Buziuc, doi dintre cei mai importanți fotbaliști. Universitatea Craiova…

- Campioana CFR Cluj o va intalni in deplasare pe Academica Clinceni in prima etapa a editiei 2020-2021 a Ligii I de fotbal, potrivit programului stabilit joi la sediul LPF. Vicecampioana Universitatea Craiova va debuta in noul sezon in deplasare cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, in timp ce…

- Toate rezultatele testelor COVID-19 efectuate de catre jucatorii, staff-ul tehnic si cel administrativ al echipei de fotbal FC Voluntari in cursul zilei de miercuri sunt negative, a anuntat, joi, clubul ilfovean pe Facebook. FC Voluntari va juca urmatorul meci pe 26 iulie, acasa cu Sepsi…

- Cazul de Covid-19 semnalat in tabara Universitatii a alaturat-o si pe Craiova formatiilor Dinamo Bucuresti si CFR Cluj, care nu vor fi programate in competitie in aceasta perioada. Astfel, liderul Ligii 1 trebuia sa joace sambata, de la ora 21.00, la Giurgiu, cu Astra, insa confruntarea va fi reprogramata.…

- The 7th round matches of the play-off and the 9th round matches of the play-out of the League I football took place from Friday to Monday, ending up with the following outcomes:Results: Play-off - 7th round AFC Botosani - AFC Astra Giurgiu 0-0Universitatea Craiova - FCSB…

- LPF a anuntat programul etapelor a 8-a din play-off și a 10-a din play-out. Iata „tabloul“: Play-off, etapa 8:Vineri, 17 iulie – ora 21.00: Gaz Metan Medias – Astra Giurgiu.Sambata, 18 iulie – ora 21.00: FCSB – CFR Cluj.Duminica, 19 iulie – ora 21.00: FC Botoșani – Universitatea Craiova. Play-out, etapa…