Intreaga țara și insași faptașa, Monica Odagiu, sunt in stare de șoc dupa ce actrița a accidentat mortal un barbat despre care ea susține ca i s-a aruncat in fața mașinii. Actrița nu a consumat substanțe interzise și a declarat ca e șocata de moartea barbatului, pe care nu a avut cum sa o impiedice.

Sindicaliștii din CFR explica tragedia din Gara Galați, in urma careia o femeie de 53 de ani a decedat dupa ce a facut de 5 ori stop cardiorespirator.

Dinamo Bucuresti a terminat la egalitate cu Petrolul Ploiesti, 1-1 (1-0), sambata, intr-un meci amical de fotbal jucat la Baza Saftica.Echipa de liga secunda a deschis scorul prin Alin Serban, in minutul 31, dar Petrolul a egalat dupa pauza, prin brazilianul Jefferson (55).

Cutremurul cu magnitudinea de 7,7 care a lovit luni Turcia este "unul dintre cele mai mari cutremure interioare" din lume, a declarat un expert japonez.

Viceprimarul USR al Capitalei, Horia Tomescu afirma ca daca de maine vor fi suspendate zonele protejate ale Bucurestiului, noi ceilalti nu vom mai vedea iarba din parcuri din cauza carciumilor, nu vom mai vedea case de patrimoniu din cauza blocurilor.

Purtatorul de cuvant al Partidului National Liberal (PNL), Ionut Stroe, explica interesul liberalilor pentru comasarea alegerilor prin faptul ca „este nefiresc" sa chemi lumea de trei ori in trei luni la vot, conform news.ro.

Baschetbalistul Justin Carter va fi indisponibil 6-8 saptamani pentru CSM Oradea, dupa ce a suferit, luni, o interventie chirurgicala la genunchi, in urma unei rupturi partiale de menisc, potrivit news.ro.

Presedintele Volodimir Zelenski a avut sambata seara un mesaj scurt, dar plin de emotie, in care a adus un omagiu tuturor compatriotilor care au murit in razboi, in ziua in care Ucraina si-a luat ramas bun de la cei care au murit miercuri in urma prabusirii unui elicopter in localitatea Brovari