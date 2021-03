S-a strigat ”Dragnea, Dragnea” în piață! Ciolacu: „Lumea e disperată, nu politizați!” Printre manifestantii care s-au aflat luni noapte in Piata Victoriei s-a aflat si un grup numeros care a tinut sa scandeze numele lui Liviu Dragnea, aflat acum la puscarie. Iohannis condamna „capturarea politica a protestelor” „Va e dor de domnul Dragnea? Mie mi-e dor, sa moara familia mea”, a strigat un manifestant. Cei din jurul lui au inceput imediat sa scandeze: „Dragnea, Dragnea!”. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a avut marti o prima reactie fata de protestele violente de marti noapte. El a sustinut ca „lumea a iesit in strada din disperare, din #saracie”, desi la proteste au participat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

