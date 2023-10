Stiri pe aceeasi tema

- Facultatea de Psihologie și Științele Educației a reușit anul acesta sa detroneze Facultatea de Litere și Facultatea de Drept, alte doua domenii consacrate. Anul acesta, la Universitatea din București s-au inregistrat cele mai multe candidaturi din ultimii 14 ani. Potrivit datelor parțiale din luna…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizeaza, in perioada 30 septembrie – 2 octombrie 2023, a XII-a ediție a evenimentului „Bun venit la UAIC”, dedicat studenților din anul I, menit sa ii ajute sa se integreze cat mai ușor in comunitatea academica a Universitații. Rectorul UAIC, Tudorel…

- La data de 13 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Valenii de Munte au surprins in flagrant delict un barbat, dupa ce ar fi taiat dintr-o padure situata in fondul forestier național, mai mulți arbori din specia carpen. In urma depistarii, polițiștii au controlat autoutilitara condusa…

- „Noaptea trecuta, in jurul orei 01.30, polițiștii din cadrul Poliției orasului Valenii de Munte au fost sesizați despre faptul ca pe strada Gorunului, din comuna Balțești a avut loc un accident rutier in care a fost implicat un singur autoturism.In baza sesizarii, polițiștii s-au deplasat la fața locului,…

- A fost transmisa o avertizare de tip RO-ALERT prin care se semnaleaza prezenta unui urs in Valenii de Munte. Animalul a fost vazut in cartierul Valea Gardului. ISU Prahova informeaza ca la fata locului s-au trimis echipe de interventie. Foto ilustrativ: www.pexels.com

- Se numeste Valerian Ciubotaru si s-a nascut la 16 august 1943, in comuna Cristinesti, din judetul Botosani. A absolvit Facultatea de Filologie a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi si a fost repartizat la Institutul Pedagogic de 3 Ani din Bacau, ca urmare a unei pregatiri profesionale de exceptie.…

- Potrivit documentului, medicul a incasat acești bani pentru activitatea desfașurata atat la Universitatea de Medicina și Farmacie Iași, la Institutul de Medicina Legala, ca membru in Consiliul de Administrație al Institutului de Psihiatrie „Socola”, cat și pentru seminarul pe care il desfașoara in cadrul…

- Vlad Marcoci, fost prefect și respectiv președinte al Consiliului Județean Neamț s-a stins astazi din viața, in varsta de doar 55 de ani, aparent in urma unui atac de cord. Nascut la Piatra Neamț la 01.02.1968, Vlad Marcoci a urmat cursurile Liceului Petru Rares din Piatra Neamt și a absolvit Institutul…