CHIȘINAU, 2 iul – Sputnik. Artistul poporului din URSS, actorul și regizorul Nicolai Slicenko a murit la varsta de 86 de ani, este anunțat pe site-ul Teatrului ”Romen”, comunica RIA Novosti.

”Vom pastra pentru totdeauna memoria lui in inimile noastre”, este menționat in comunicat.

Cauza morții nu este precizata.

Nikolai Slicenko s-a nascut pe 27 decembrie 1934 la Belgorod. In 1951 a fost admis in primul și singurul teatru țiganesc din lume „Romen”. In 1977 a preluat funcția de director artistic al acestuia.

Artista a jucat mai bine de 60 de roluri și s-a filmat in zeci…