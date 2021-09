Stiri pe aceeasi tema

- Veste trista pentru teatru romanesc. Ion Caramitru, unul dintre cel mai mari actori de teatru și film ai Romaniei, a decedat ieri, la varsta de 79 de ani. Directorul general al Teatrului Național din București, era internat la Spitalul Elias de mai bine de 3 saptamani.

- Actorul Ion Caramitru, cunoscut pentru numeroasele filme in care a jucat, s-a stins din viata, duminica, la varsta de 79 de ani. Actorul era internat la Spitalul Elias din cauza unor probleme de sanatate. Abia la inceputul lunii august, medicii au reusit afle ce boala are: o infectie in sange. Zilele…

- Luciano Re Cecconi, un mijlocaș rapid și puternic din Serie A, titular la Lazio, și-a gasit sfarșitul la doar 28 de ani, in urma unei glume nereușite pe care a incercat sa o faca unui magazin de bijuterii. Spirit liber și pus pe șotii, Re Cecconi a fost, probabil, predcesorul numeroșilor comedianți…

- Generalul Andrei Kemenici s-a stins din viața, vestea trista a fost data de membrii Biroului Permanent al Filialei Județene Dambovița a ANCMRR The post Generalul Andrei Kemenici s-a stins din viața first appeared on Partener TV .

- Constantin Negoița, patronul firmei CONCIVIC, s-a stins din viața luni, 19 iulie 2021. Constantin Negoița este unul dintre primii antreprenori locali din Slobozia, iar de numele lui se leaga realizarea a sute de construcții edilitare de pe intreg teritoriul județului și nu numai. Constantin Negoița…

- Culița Sterp traiește cele mai frumoase momente! Artistul poate sa iși stranga baiețelul in brațe, dar nu a uitat de fani. Acesta le-a dezvaluit totul despre prima zi de viața a fiului pe care il are impreuna cu Daniela Iliescu. Ce s-a intamplat cand Culița Sterp și-a vazut fiul. Cantarețul a izbucnit…

- Un copilaș de trei anișori a cazut peste fereastra apartamentului de la etajul patru, dintr-un bloc din orașul Slobozia. Potrivit oamenilor legii, copilul se afla acasa cu un supraveghetor. Acesta a ieșit din odaie pentru cateva clipe, timp in care micuțul a cazut.

- Este din nou doliu in lumea filmului. Dennis Berry, actorul, regizorul și scenaristul american s-a stins din viața la varsta de 76 de ani. El a fost soțul actrițelor simbol din ”Noul Val”, Jean Seberg și Anna Karina.