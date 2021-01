Modernizarea strazii Teilor din Craiova va costa 6.236.751 de lei, potrivit noilor indicatori tehnico-economici care vor fi aprobați joi de Consiliul Local Municipal. Din acești bani, partea de constructii – montaj ar costa 5.641.262 de lei (TVA inclus). Fața de devizului general aprobat in urma cu exact cinci ani – 5.472.160 lei valoarea totala, investiția a crescut cu 764.591 de lei. Cum s-a ajuns la aceasta majorare? In urma intocmirii proiectului tehnic și a evoluției prețurilor și a tarifelor serviciilor pentru sectorul construcțiilor din 2016 și pana in prezent. In raportul atașat proiectului…