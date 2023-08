S-a scumpit carburantul din nou Sambata s-a inregistrat o creștere a prețului motorinei standard, iar acesta a trecut de 7 lei la stațiile Petrom din Capitala, in timp ce benzinei a ramas la fel. Motorina a inceput sa se scumpeasca de pe 3 august, iar prețurile benzinei a ramas neschimbat. Totuși, benzina a inregistrat o scumpire de 8 bani pe 1 august. Tot pe 1 august, motorina s-a scumpit cu 3 bani, potrivit Monitorului Prețurilor, preluat de 60m.ro . Pe 5 august, stația Petrom Vitan afișa prețul benzinei ca fiind 6,93 lei/litru și 7,02 lei/litru in cazul motorinei standard. In comparație cu luna iulie, litrul de benzina a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

