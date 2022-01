S-a schimbat asociatul unic al societatii comerciale MB URBAN REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL

Stiri pe aceeasi tema

- Administratorii au ales noul presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Telegondola Mamaia S.R.L. Decizia va fi dusa la indeplinire de catre directorul general al societatii In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata decizia luata de catre societatea Telegondola Mamaia SRL, in urma…

- Schimbari in cadrul societatii SERCONSTRUCT ROADS S.R.L. SIRGHEI TALIDA ANDREEA, in calitate de asociat unic a Societatii SERCONSTRUCT ROADS S.R.L., cetatean roman, a hotarat urmatoarele:1. Majorarea capitalului social cu suma de 100.000 lei, astfel incat noul capital va fi in cuantum de 110.000 lei,…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata hotararea nr. 5278 din data de 29 decembrie 2021 a societatii comerciale AGRO FARM EXCLUSIV COOPERATIVA AGRICOLA.Astfel, TOTE ION P.F.A., PIRLITEANU GEORGETA DANIELA I.I., PIRLITEANU COSMIN EDUARD I.I., GAIDARGI RAZVAN ANDREI I.I., POPESCU S. VASILE…

- Sambata, 25 decembrie 2021, in jurul orei 03.40, polițiștii din Aiud au fost sesizați cu privire la faptul ca, la o societate comerciala, din municipiu, s-a declanșat sistemul de alarma. Polițiștii s-au deplasat imediat in zona magazinului, iar la scurt timp au identificat un barbat, de 32 de ani, din…

- Barbat din Unirea, cercetat in stare de arest preventiv, dupa ce ar fi intrat prin efracție intr-un magazin și ar fi furat un telefon. Nu este la prima abatere Barbat din Unirea, cercetat in stare de arest preventiv, dupa ce ar fi intrat prin efracție intr-un magazin și ar fi furat un telefon. Nu este…

- La data de 25 decembrie 2021, in jurul orei 03.40, polițiștii din Aiud au fost sesizați cu privire la faptul ca, la o societate comerciala, din municipiu, s-a declanșat sistemul de alarma. Polițiștii s-au deplasat imediat in zona magazinului, iar la scurt timp au identificat un barbat, de 32 de ani,…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata hotararea 5.143 din data de 21 decembrie 2021 a societatii comerciale TEHNOTERM DOBROGEA S.R.L. Astfel, asociatii societatii comerciale TEHNOTERM DOBROGEA S.R.L au hotarat cooptarea in societate a lui Trandafir Sorin si retragerea din calitatea de asociat…

- In Monitorul Oficial a fost publicata Decizia nr. 9 din data de 22 octombrie 2021 a Consiliului de Administratie al societatii Ameropa Grains SA Constanta.Potrivit documentului, Consiliul de Administratie al AMEROPA GRAINS S.A. Constanta adopta in unanimitate urmatoarea decizie:Articolul 1Aproba deschiderea…