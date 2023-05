S-a reluat licitația pentru studiul de fezabilitate al Autostrăzii Brașov-Bacău (A 13) Compania de Drumuri (CNAIR) a reluat licitația pentru finalizarea studiului de fezabilitate al Autostrazii Brașov-Bacau (A 13), dupa ce aceasta fusese suspendata in urma cu doua saptamani. Noul termen pentru depunerea ofertelor este 30 mai. Potrivit informațiilor consultate de Economedia, CNAIR a solicitat proiectanților amenajarea de drumuri suplimentare de acces și utilizarea unor camere video […] Articolul S-a reluat licitația pentru studiul de fezabilitate al Autostrazii Brașov-Bacau (A 13) apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

