S-a rasturnat in Lunca Mureșului O autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD din cadrul Punctului de Lucru Deda au intervenit in aceasta noapte, in jurul orei 01:30, in urma producerii unui accident rutier in localitatea Lunca Mureșului, unde un autoturism a parasit partea carosabila, acroșand un stalp din beton, rasturnandu-se in afara parții carosabile. Echipajele au intervenit de urgența pentru acordarea primului ajutor... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

