S-a publicat Ordinul privind selectia personalului in vederea participarii la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 47 din 15 ianuarie a fost publicat Ordinul nr. M.3 2021 pentru modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare in Ministerul Apararii Nationale a prevederilor Legii nr. 384 2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti, aprobate…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 28 din 11 ianuarie a fost publicata Decizia primului ministru Florin Vasile Citu prin care incepand de ieri, Octavian Oprea, vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat, exercita atributiile presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei.Decizia…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 23 din 8 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. M.231 din 30 decembrie 2020 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si functionarea sistemului de ierarhizare si selectie in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare, aprobate…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 1327 din 31 decembrie a fost publicat Ordinul nr. M.230 2020 pentru modificarea si completarea Metodologiei intocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile Ministerului Apararii Nationale, pe timp de pace, aprobata prin Ordinul…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea nr. 1312 din 30 decembrie a fost publicat Ordinul privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru comuna Gradina, judetul Constanta.In urma analizelor de risc trimise de Directia de Sanatate Publica a judetului Constanta, INSP a avizat iesirea din carantina…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 1238 din 16 decembrie a fost publicata Legea nr. 289 din 15 decembrie 2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108 2020 pentru completarea Legii nr. 263 2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Actul normativ la care facem…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 1209 10.XII.2020 a fost publicat Ordinul privind prelungirea carantinei zonale pentru UAT Eforie, judetul Constanta. Actul normativ, cu numarul 4.660.338 din 10 decembrie, semnat de secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, sef…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 1190 a fost publicat Decretul nr 1047 7 decembrie privind desemnarea generalului Nicole Ciuca in calitatea de prim ministru interimar. Actul normativ este semnat de presedintele Romaniei Klaus Werner Iohannis. Despre Nicolae Ciuca Militar de cariera,…