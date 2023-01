La sfarșitul lunii decembrie 2022, Tribunalul București a respins acordul de recunoaștere a vinovației semnat, in fața procurorilor DNA, de Sorin Mihai Mindruțescu, fost șef in multinaționala din domeniul IT Oracle Romania. Motivul: posibilitatea condamnarii pentru mai multe fapte de luare de mita de care acesta era acuzat s-a prescris in noiembrie 2021. Mindruțescu recunoscuse ca a primit șpagi de aproape 570.000 de euro de la șefii altor firme private pentru a le face reduceri de preț la licențe IT pe care mituitorii intenționau, apoi, sa le vanda unor instituții publice. Dosarul a reprezentat…