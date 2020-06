Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintre masurile de relaxare economica ce urmau sa expire la finele lunii iunie vor fi prelungite pana la 25 octombrie, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu."Masurile economice le vom lua in sedinta de astazi de Guvern (joi, 11 iunie 2020, n.r.). Am sa prelungesc…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a vorbit, sambata, despre noul rating de țara al Romaniei. ”Vom reveni la perspectiva “stabil″ cat mai curand, iar tot ceea ce vom face in perioada urmatoare va duce la revenirea perspectivei “stabil” pentru Romania la toate agentiile de rating”. “Aceasta perspectiva…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, spune ca nu a dat importanta documentului dat publicitatii de reprezentanti ai Institutului Matei Bals care fac inclusiv propuneri economice in perioada de pandemie, Citu atragand atentia asupra faptului ca mai grave sunt atitudinile unor lideri de partid…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, joi seara, ca de suspendarea ratelor la banci vor putea beneficia cei ale caror venituri au fost afectate „direct sau indirect” de Covid-19. Ordonanța care prevede aceasta posibilitate a fost adoptata de Guvern.Ministrul Finantelor, Florin Cițu,…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat luni o parte dintre masurile fiscale luate de stat in sprijinul cetatenilor si al mediului de afaceri, printre care si suspendarea popririlor pe conturi.