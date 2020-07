Stiri pe aceeasi tema

- ”Observ un trend general de a nu crede in nimic, nici in Covid, nici in medici sau oameni, in știința sau in Dumnezeu. Poate putem, totuși, prin declarația Andreei Esca, sa invațam sa avem mai multa grija de noi și sa ne ferim de boala, doar atat… Citeste si: Andreea Esca a dezvaluit TRATAMENTUL-MINUNE…

- Andreea Esca a recunoscut ca a avut covid-19, virus luat si de sotul ei, Alexandre Eram, dar si de fiul acestora, Aris Eram. Alexandra Eram a dezvoltat o forma mai complicata de boala si a avut nevoie de terapie intensiva. Alex Dima, MESAJ DUR dupa interviul cutremurator al Andreei Esca. "Opriti-va!…

- Criticul de moda este de parere ca prietena ei, Andreea Esca, nu a procedat corect, iesind si dand explicatii publicului. ”Subiectul de astazi este cel mai fierbinte al ultimelor 24 de ore și anume Andreea Esca. Pentru toți cei care i-au pronunțat ieri numele am o injuratura de vreo 3-4 minute, in…

- In interviul acordat luni seara colegilor sai de la PRO TV, Andreea Esca a vorbit despre momentul de cumpana petrecut pe patul de spital de soțul ei și de decizia care pare sa-i schimbat starea de sanatate.Andreea Esca a fost infectata cu COVID-19, dupa cum a povestit aseara la PRO TV, dar cel care…

- Avocatul Poporului a emis o Recomandare adresata ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, avand in vedere lipsa de pe piata a medicamentului Euthyrox necesar persoanelor cu afectiuni la glanda tiroida, subliniind importanta luarii unor masuri pentru gestionarea eficienta a situatiei tratamentelor deficitare.…

- Andreea Esca s-a infectat cu noul coronavirus, dupa ce a participat la o petrecere unde nu a respectat masurile de prevenire a infectarii cu Covid-19. Vedeta PRO TV se afla, in prezent, internata la un spital privat din Romania, unde este pazita de numeroase garzi de corp. Celebra prezentatoare de…

- Conform presei de tabloid, prezentatoarea ar fi infectata cu coronavirus si s-a afla internata in spital, alaturi de sotul sau, Alexandre Eram. In acest context, gazetarul Cristian Tudor Popescu a incurajat-o pe aceasta sa faca declaratii pentru a confirma sau infirma zvonurile. Citește și: CTP,…

- Zeci de vedete si influenceri din Romania au petrecut pe litoral la o petrecere organizata cu prilejul lansarii unui hotel de lux din statiunea Olimp, fara respectarea regulilor de distanțare sau ale celorlalte masuri de prevenire a raspandirii coronavirusului, potrivit G4media.ro. Imaginile…