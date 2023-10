Stiri pe aceeasi tema

- Extradarea lui Dorin Lazar Maior a fost amanata. Fostul lider al revoluționarilor din Brașov s-a internat intr-un spital din Roma. Dorin Lazar Maior, fost parlamentar și lider al revoluționarilor din Brașov condamnat definitiv la inchisoare, care urma sa fie preluat luni de politisti din Italia, s-a…

- La bordul unui avion care zbura de la Dubai, Emiratele Arabe Unite, catre Milano, Italia, a avut loc, sambata seara, un moment special, dupa ce o gravida a nascut in timpul zborului, informeaza agenția ANSA.O tanara de 24 de ani a intrat in travaliu la scurt timp dupa decolarea avionului Airbus A380-800…

- Dorin Lazar Maior, care urma sa fie preluat luni de politisti din Italia, s-a internat la un spital din Roma din cauza unor probleme medicale, au precizat surse judiciare citate de Agerpres. Aducerea lui se reprogrameaza pentru o data ulterioara, imediat ce medicii italieni stabilesc ca starea lui de…

- Bianca Dragușanu și-a cumparat un apartament in Dubai și nu l-a vazut niciodata. Fosta soție a lui Victor Slav a dezvaluit care este suma pe care o caștiga lunar.Bianca Dragușanu a marturisit ca a investit foarte mulți bani intr-un apartament in Dubai pe care nu l-a vazut niciodata. Are de gand sa mearga…

- David Popovici a revenit, duminica dimineața, in Romania, dupa ce la Campionatul Mondial de inot de la Fukuoka, Japonia, nu a reușit sa cucereasca nicio medalie și a susținut o conferința de presa la aeroportul Otopeni.„Este cea mai buna ocazie sa le transmit copiilor și tinerilor ca nu exista magie,…

- Vergil Chițac, primarul municipiului Constanța, ofera o prima reacție dupa ce DNA a anumțat ca este urmarit penal pentru infracțiunea de abuz in serviciu. Acesta contrazice susținerile din comunicatul DNA și transmite ca toata afacerea investigata de procurorii anticorupție s-a desfașurat legal.„Am…