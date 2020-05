Stiri pe aceeasi tema

- A fost modificat intervalul orar pentru tranzitarea Ungaria. Daca anterior autoritațile maghiare permiteau intrarea in țara – pentru cei care se deplasau spre frontiera Nadlac I – intre orele 11:00 – 23:00 (ora Romaniei), acest interval orar a fost modificat, iar din 5 mai se va permite tranzitarea…

- Autoritatile din Ungaria au anuntat ca permit intrarea in aceasta tara a cetatenilor din Uniunea Europeana, insa au impus cateva conditii. In urma intelegerilor bilaterale dintre autoritatile de frontiera romane si ungare pentru fluidizarea traficului de persoane intre cele doua tari, incepand cu 24…

- Romanii blocati la frontiera austro-ungara „s-au putut intoarce acasa” Budapesta. Foto: Arhiva. Autoritatile ungare au decis sa le permita românilor blocati la frontiera austro-ungara sa tranziteze teritoriul ungar catre granita cu România - o masura aplicabila o singura data de…

- Autoritatile folosesc capacitatea maxima a Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II pentru a putea prelua convoiul de mii de romani care au ajuns in tara, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce fusesera blocati in Austria din cauza inchiderii granitelor Ungariei.Citește și: Traian…

- Autoritatile ungare vor permite cetatenilor romani tranzitarea teritoriului Ungariei dinspre Austria in intervalul 17 martie, ora 21:00 - 18 martie, ora 5:00 (ora Ungariei), acestia putand reveni in Romania pe traseele rutiere indicate de autoritatile de la Budapesta, urmand sa

- Peste 3.500 de romani, intre care femei insarcinate ori copii, sunt blocați in mașini la granița dintre Austria și Ungaria, dupa ce guvernul maghiar a decis sa nu mai permita tranzitarea teritoriului țarii.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, marti, o discutie telefonica cu omologul sau maghiar, Peter Szijjarto, privind situatia romanilor blocati la frontiera dintre Austria si Ungaria dupa decizia Budapestei de a interzice tranzitul ca urmare a masurilor luate impotriva extinderii pandemiei…

- Peste 3.500 de romani, blocați la granița dintre Austria și Ungaria Foto: Arhiva. Ministrul de externe Bogdan Aurescu a discutat azi la telefon cu omologul ungar, Péter Szijjártó despre decizia Ungariei de a închide granițele pentru traficul de persoane, care, în…