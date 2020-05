S-a lansat xpresscups, un nou serviciu dedicat iubitorilor de cafea de specialitate xpresscups este un nou serviciu de abonare adresat iubitorilor de cafea de specialitate din Bucuresti. Abonatii vor primi lunar cafeaua lor de specialitate preferata acasa, alaturi de instructiuni de preparare si de oportunitatea de a face parte dintr-o comunitate dedicata.



Startup-ul romanesc xpresscups, fondat de Catalin Modorcea, a pornit din pasiune pentru cafeaua de specialitate si din dorinta de a promova calitatile sale specifice.



Lansat azi, xpresscups functioneaza sub forma unui sistem de abonare, prin care utilizatorii pot selecta unul sau mai multe pachete

Sursa articol si foto: business24.ro

