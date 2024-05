S-a lansat primul trailer al filmului Wicked, cu Ariana Grande in rol principal Casa de producție Universal transforma in film celebrul musical Wicked. Acesta este inspirat din romanul lui Gregory Maguire, Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West (1995). Cartea ofera o perspectiva alternativa asupra evenimentelor din Vrajitorul din Oz, prin ochii vrajitoarei, Elphaba. Show-ul a debutat pe Broadway in 2003 și a fost extrem de apreciat atat de public, cat și de criticii de specialitate. Ariana Grande și Cynthia Erivo joaca rolurile principale in acest film. Primul trailer a fost…