Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a jurnalistului sportiv, Aurel Rațiu, fostul fotbalist Onuțan Karoly, care a incantat iubitorii fotbalului mureșean opt ani, a decedat in cursul zilei de miercuri, 10 noiembrie, la varsta de 67 de ani. ,,Onuțan Karoly s-a nascut in data de 3 ianuarie…

- Salvatorii Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș au intervenit cu promptitudine in data de 18 octombrie in cazul unui accident rutier care s-a produs pe raza localitații Chiheru de Sus, pe Drumul Național 153. Conform informațiilor publicate pe pagina de Facebook…

- Cu profund regret și durere in suflet, colectivul Liceului Teoretic "Andrei Barseanu" Tarnaveni anunța trecerea la cele veșnice a directorului instituției, profesor doctor Ioan Suciu. "Inmormantarea va avea loc sambata, 16 octombrie 2021, la ora 14.00. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Condoleanțe familiei!",…

- Caz incredibil in Targu Mures The post Trotineta electrica furata la scurt timp dupa ce un operator privat a lansat un program de inchiriere in Targu Mures (FOTO) appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Trotineta electrica furata la scurt timp dupa ce un operator privat a lansat un…

- Senatorul liberal Cristian Chirteș a anunțat vineri, 24 septembrie, pe pagina sa de Facebook, ca va candida la Congresul PNL care va avea loc in acest sfarșit de saptamana pentru funcția de vicepreședinte pe domeniul Aparare și Siguranța Naționala. "Sunt membru al Partidului Național Liberal din 1999,…

- Noi tentative frauduloase sunt sesizate de romani pe Facebook. Așa-zisele concursuri organizate de companii precum Vodafone, sau Kaufland, au aparut din ce in ce mai des. Majoritatea dintre ele sunt de fapt metode folosite de hackeri pentru a putea fura datele personale și chiar banii din conturile…

- In Sectorul 1 exista o scoala „invizibila”. A fost Inaugurata cu fast pe Facebook si anuntata ca o mare realizare a primaritei. Este vorba de Scoala Regala. Cu ocazia deschiderii noului an scolar, primarul s-a laudat pe cunoscuta pagina de socializare ca portile scolii mult asteptate au fost deschise.…

- Primarul municipiului Sighișoara, Iulian Sirbu, a publicat joi, 26 august, pe pagina sa de Facebook, un text intitulat "Drept la replica pentru amnezia din PNL Mureș", pe care il redam, integral, in randurile de mai jos. "Situația salubritații, din Sighișoara, nu trebuie sa reprezinte subiect de propaganda…