S-A INTAMPLAT PE 26 IANUARIE… 1. 41 i.Hr. – Cezar Octavianus (mai tarziu cunoscut sub numele de imparatul Augustus) devine consul al Romei.2. 1533 – Henric al VIII-lea se casatorește cu Anne Boleyn, in ciuda opoziției Papei Clement al VII-lea.3. 1759 – Este nascut poetul scoțian Robert Burns.4. 1858 – Samuel Colt obține brevetul pentru primul revolver cu șase cartușe.5. 1881 – Thomas Edison și Alexander Graham Bell inființeaza compania de telefon Bell Telephone.6. 1905 – A avut loc revolta sangeroasa cunoscuta sub numele de “Duminica Sangeroasa” la Sankt Petersburg, marcand inceputul Revoluției Ruse.7. 1915 – Primul Ministru… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cioban ranit de un urs a fost transportat de urgenta joi seara, la Spitalul Municipal din Medias, cu mai multe rani, a anuntat Serviciul de Ambulanta Judetean SAJ Sibiu.Incidentul a avut loc in apropiere de localitatea Ernea, care face parte din orasul Dumbraveni, situat in zona de nord a judetului…

- Am sarbatorit și aceasta aniversare a unirii din 1859 cam la fel cum am facut-o și cu cea dedicata Centenarului, din 2018. Tot cu jumatate de gura, cu suflet strins, cu dezbinare, cu mitinguri de fațada și propaganda. Ba, in plus, și cu agricultori și transportatori in strada, ieșiți pentru drepturi…

- Doua echipaje SMURD si o autospeciala de stingere au intervenit de urgenta pe DN1 in apropierea localitatii Miercurea Bai la un accident rutier. Echipajele medicale au acordat ingrijiri medicale pentru doua femei. O femeie in varsta de 44 de ani care a suferit un traumatism facial si o tanara in varsta…

- U-BT Cluj-Napoca a invins-o pe CSM Corona Brasov cu 101-83, sambata, pe teren propriu, in etapa a 18-a a Ligii Nationale de baschet masculin, astfel ca a incheiat prima faza a campionatului neinvinsa, cu 16 victorii Emanuel Cate, cu 18 puncte, 11 recuperari, a fost cel mai bun om al campioanei.…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut astazi o intalnire in format online cu reprezentanții Asociatiei Municipiilor din Romania. Consultarile s-au axat asupra modului in care Guvernul poate susține, in continuare, activitatea autoritaților locale, precum și finanțarea proiectelor de dezvoltare derulate…

- Unii fermieri incep sa se dezica de liderul Danut Andrus , politicianul botoșenean care iși face un partid. Danuț Andruș, barbatul care poarta cușma de oaie și care se afla in fruntea unui grup de protestatari fermieri, este tot mai criticat și dezaprobat de colegii sai. Unul dintre fermieri exprima…

- 395 – Imperiul Roman este imparțit in doua: Imperiul Roman de Rasarit și Imperiul Roman de Apus. 1773 – Capitularea orașului Otchakov in timpul razboiului ruso-turc. 1873 – Primul conflict intre trupele indiene Modoc și armata americana, cunoscut sub numele de Razboiul Modoc. 1893 – Regina Liliuokalani…

- Eveniment Protestele personalului TESA din Sanatate continua / Sindicaliștii anunța greva generala in decembrie noiembrie 21, 2023 09:58 Personalul TESA din sanatate anunța ca protestele incepute saptamana trecuta de catre angajații din administrația spitalelor nu se vor opri și vor continua zi de…