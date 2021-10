Stiri pe aceeasi tema

- Luna septembrie din acest an a fost, la nivel global, una dintre cele patru cele mai calduroase astfel de perioade de la debutul inregistrarilor, in 1979, a anuntat joi serviciul european pentru monitorizarea schimbarilor climatice Copernicus.

- Europa a avut parte in acest an de cea mai calduroasa vara inregistrata pana in prezent, temperaturile depasind usor precedentele doua cele mai ridicate valori consemnate in perioada iunie-august, au anuntat marti oameni de stiinta din cadrul serviciului Copernicus al Uniunii Europene, relateaza DPA.

- Iulie 2021, luna cu cele mai mari temperaturi inregistrate vreodata in lume. Oamenii de stiinta americani au confirmat faptul ca luna iulie a fost cea mai calduroasa inregistrata vreodata in lume. Anuntul a fost facut pe fondul valului de caldura, care a afectat regiuni intinse din zona mediteraneeana.…

- Luna iulie 2021 a fost luna cea mai calda inregistrata vreodata pe Pamant, a anuntat Agentia nationala oceanica si atmosferica (NOAA) din SUA, informeaza AFP. “Aici, primul loc este cel mai rau”, a declarat seful NOAA, Rick Spinrad. “Iulie este in general luna cea mai calda…

