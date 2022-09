Pentru ca a avut un scces neașteptat, Spitalul Județean de Urgența a epuizat toate programarile pentru anul in curs pentru efectuarea mamografiilor gratuite. In acest sens, conducerea Spitalului Județean Bacau a emis un comunicat: „Spitalul Județean de Urgența Bacau, in calitate de prestator de servicii medicale pentru Institutul Regional de Oncologie din Iași in cadrul […] Articolul S-a incheiat perioada de programari pentru mamografii gratuite. Noi programari se vor face anul viitor apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .