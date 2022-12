S-a încheiat pandemia? ”„Ne confruntăm cu primul val endemic de Sars-CoV-2”, susține un reputat virusolog Pandemia de COVID-19 poate fi considerata incheiata si este in prezent o boala endemica, a spus medicul virusolog german Christian Drosten intr-un comentariu publicat luni in cotidianul german Tagesspiegel , citat de agențiile DPA și Agerpres. „Ne confruntam cu primul val endemic de Sars-CoV-2 in aceasta iarna; in aprecierea mea, pandemia s-a incheiat”, a spus Drosten, seful departamentului de virusologie de la Spitalul Universitar Charite din Berlin. Dupa aceasta iarna, imunitatea in randul populatiei va fi atat de extinsa si rezistenta, incat virusul are putin sanse in vara, a adaugat el. Virusologul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

