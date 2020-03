Stiri pe aceeasi tema

- Vodafone Romania a anuntat finalizarea fuziunii cu UPC Romania, iar ca urmare a acestui lucru, UPC inceteaza sa mai existe ca entitate juridica, fiind absorbita de Vodafone, astfel ca incepand de acum Vodafone devine furnizorul de servicii fixe de comunicatiii electronice pentru clientii UPC. "Achizitia…

- Vodafone anunța ca a finalizat fuziunea prin care preia UPC Romania, entitate care va inceta sa mai existe Procesul de fuziune dintre Vodafone Romania si UPC a fost finalizat marti, iar in urma acestei actiuni UPC Romania va inceta sa mai existe ca entitate juridica, informeaza operatorul de telecomunicatii.…

- Vodafone Romania anunța finalizarea fuziunii cu UPC Romania. Ca urmare a acestui lucru, UPC Romania inceteaza sa mai existe ca entitate juridica, fiind absorbita de Vodafone Romania. Incepand de astazi, Vodafone Romania devine furnizorul de servicii...

- Final de preluare a companiei UPC de catre Vodafone. UPC va mai exista pe piața cu acest nume inca o luna, iar "data efectiva a fuziunii este 31 martie", anunța Vodafone. PublicitateCe se va intampla dupa 31 martie? "Ca urmare a fuziunii, UPC Romania iși va inceta existența ca entitate juridica, fiind…

- Vodafone Romania anunța principalii indicatori financiari pentru trimestrul incheiat la 31 decembrie 2019, potrivit rezultatelor raportate astazi de Vodafone Group Plc. Ca urmare a finalizarii procesului de achiziție a UPC Romania in data de 31 iulie 2019, rezultatele pentru acest trimestru includ,…

- Vodafone Romania raporteaza venituri in crestere cu 2%, la 31 decembrie 2019. Baza de clienti a ajuns la 11 milioane Veniturile totale ale Vodafone Romania au crescut cu 2%, in trimestrul incheiat la 31 decembrie 2019, comparativ cu perioada similara a anului trecut, in timp numarul clientilor a ajuns…

- BCR a anuntat lansarea parteneriatelor cu Fitbit Pay si Garmin Pay, permitand astfel clientilor care dispun de ceasuri inteligente cu tehnologie NFC de la cei doi producatori sa isi inroleze cardurile George si sa plateasca contactless. Solutiile vin...

- 15 cete din Tara Fagarasului, dar si din judetul Sibiu au fost prezente ieri la Catedrala Ortodoxa „Sfantul Ioan Botezatorul” din Fagaras, dar si la parada portului si a traditiilor pe strazile municipiului Fagaraș, eveniment care a incheiat, așa cum spune tradiția, sarbatorile de iarna. …