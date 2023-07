S-a inaugurat modernizarea Parcului Pedagogic, cu fast şi ambasadori Mare zarva, ieri in Parcul de la Pedagogic din cartierul Brazda lui Novac. Cu mic, cu mare, craiovenii din cartier s-au adunat sa participe la inaugurarea gradinii publice care a fost transformata radical. Parculetul a fost reabilitat, lucrarile au inceput in urma cu un an si in sfarsit au fost date gata. Inaugurarea a fost facuta cu fast de catre primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, cu participarea ambasadorului Japoniei, Hiroshi Ueda și soția acestuia Mari Ueda, dar si Abdulmuli Monem, ambasadorul Libiei in Romania precum si Pelagia Gkountra, prim secretar de Ambasada, Șefa Biroului pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parcul Pedagogic din Craiova, inaugurat cu fas si ambasadori Parcul Pedagogic a fost azi inaugurat. Primaria Craiova a reabilitat acest parc cu fonduri de la bugetul local. Gradina publica a suferit o transformare radicala. Parcul a fost impartit in trei zone, Una cu iz japonez, alta cu specific mediteranean,…

- Parcul Pedagogic din Craiova, inaugurat cu fas si ambasadori Parcul Pedagogic a fost azi inaugurat. Primaria Craiova a reabilitat acest parc cu fonduri de la bugetul local. Gradina publica a suferit o transformare radicala. Parcul a fost impartit in trei zone, Una cu iz japonez, alta cu specific mediteranean,…

- CFR Infrastructura a anunțat deschiderea a 5 șantiere care au ca scop ridicarea restricțiilor de viteza. Incepand cu 3 iulie, respectiv, 4 iulie 2023, se deschid inca 5 șantiere pentru lucrari tip QUICK WINS, care au drept scop ridicarea restricțiilor de viteza pe 17,55 km de cale ferata, intre UNIREA…

- Inaugurarea podului suspendat peste Dunare, care era programata pentru 27 iunie, va avea loc pe 6 iulie, iar la eveniment este așteptat și președintele Klaus Iohannis, a informat TVR. Surse oficiale au confirmat informația pentru Libertatea.Dupa mai multe amanari, data la care va fi inaugurat podul…

- In luna iulie a anului trecut, primarul Craiovei anunta cu incantare ca, in „urmatoarele luni“, craiovenii se vor putea bucura de un nou parc, ce va avea un cadru „feeric“. Este vorba despre Fantasy Park. Acesta este situat exact in zona in care se intersecteaza strazile Pascani, Toporasi si Paraului,…

- Noul proiect legislativ a trecut de votul decisiv al Parlamentului. Potrivit acestuia, Bucureștiul și anumite municipii mai mari din țara vor trebui sa stabileasca, in urmatorii ani, zone cu emisii scazute, iar accesul in respectivele zone va fi permis doar mașinilor care respecta regulile zonei care…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, marți, 9 mai 2023, incepand cu ora 10:00 in incinta Caminului pentru persoane varstnice „Sf. Apostol Andrei” din Barabanț a avut loc atelierul de lucru intitulat „Lecții de bune practici in activitațile socio-educative…

- Lucrarile de canalizare din Craiova au dat orasul peste cap, iar multi craioveni au impresia ca acestea dureaza atat de mult incat par ca nu se vor mai finaliza niciodata. Am intrebat Compania de Apa Oltenia ce firme lucreaza la canalizarea din Craiova, dar si in judet, cand ar trebui sa se termine…