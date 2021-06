Stiri pe aceeasi tema

- Cap Limpede, stiri adevarate: Presedintele SUA, Joseph Biden, s-a intalnit luni, cu ocazia summitului NATO de la Bruxelles, cu liderii din Romania, Polonia, Lituania, Letonia si Estonia, afirma un oficial de la Washington. Klaus Iohannis a declarat ca a avut doua intalniri cu președintele american și…

- Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu l-a demis astazi pe inspectorul general din Bucuresti, dupa reportajul Observator. Ionel Puscas, omul care tine in mana destinele a 250 de mii de elevi, a catalogat drept „o joaca de copii” faptul ca un elev hartuit si umilit de colegi s-a aruncat de la geamul scolii.…

- Guvernul din Republica Democrata Congo a dispus, sambata seara, evacuarea orașului Goma, situat in estul țarii, dupa erupția puternica și brusca a vulcanului Nyiragongo situat in apropiere. Erupția a provocat panica in orașul cu aproximativ 2 milioane de locuitori. Mii de oameni au fugit panicați, mulți…

- Dupa ce a arborat drapelul Republicii Moldova pe cel mai inalt varf de pe continentul african, moldoveanca Olga Țapordei nu se oprește aici, aceasta a pornit in realizarea visurilor și anume sa cucereasca cel mai inalt punct al planetei-Everest, scrie SHOK.md.

- Hotelul Athenee Palace Hilton a fost inaugurat la 28 octombrie 1997, iar la data de 14 mai 1998 a fost inclus in reteaua de hoteluri Hilton. Are 272 de camere si este situat in sectorul 1 al municipiului. La data de 14 mai 1998, a fost inaugurat primul hotel de cinci stele din Romania, Atheacute;neacute;e…

- Diferente serioase intre Statele Unite si Iran cu privire la modul in care ar putea fi reluata respectarea acordului nuclear international din 2015 persista in pofida faptului ca au facute unele progrese in ultimele discutii indirecte de la Viena, a declarat miercuri un inalt oficial american, transmite…

- BCR Alba se muta din 19 aprilie in noul sediu situat in ”Mercur City Center” de pe strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia. Clienții bancii au primit miercuri mesaje prin SMS in care sunt anunțați despre acest lucru. ”Mercur City Center” este un complex comercial situat in centrul municipiului Alba…