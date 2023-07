S-a înăsprit legislația în Europa. Pentru ce au fost amendați românii care au plecat în vacanță Unii romani au fost amendați pentru depașirea vitezei, parcare in locuri nepermise ori lipsa centurii de siguranța. Chiar daca ne-am obișnuit cu amabilitatea grecilor, acest lucru nu inseamna ca polițiștii greci vor tolera abaterile de la legile lor. O romanca are de plata 50 de euro, pentru ca, aflata pe bancheta din spate a mașinii, nu a purtat centura de siguranța. Dupa ce a postat intamplarea pe Facebook, a aflat ca și alții au fost sancționați pentru diferite greșeli. Toate țarile europene recurg la amenzi substanțiale, pentru a-i disciplina pe șoferi și a reduce incidentele din trafic. Limitele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Stiri pe aceeasi tema

